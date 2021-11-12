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Аварийно-опасные места в Петрозаводске подсветят новыми фонарями

Новости. Общество
09:31, 18 Декабря 2021
фото: Петросовет

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В столице Карелии продолжается модернизация существующих и строительство новых сетей наружного освещения на улицах и пешеходных переходах в разных районах, сообщили в Петросовете.

По словам заместителя председателя Петрозаводского городского совета Павла Петрова, качество освещенности улиц – это в первую очередь вопрос безопасности и комфорта наших горожан. По мнению парламентария, в условиях ограниченности бюджетных средств важно расставить правильные приоритеты. Поэтому при формировании перечня объектов на текущий год депутаты городского совета совместно со специалистами Комитета ЖКХ особое внимание всегда уделяют пешеходным переходам вблизи образовательных учреждений.

«Помимо этого, учитываются самые аварийно-опасные места, улицы, на которые поступило наибольшее количество обращений граждан либо имеются предписания от ГИБДД. Такой подход позволяет закрывать основные «болевые точки». Так, например, в этом году новые фонари появились на улице Кузьмина (вдоль Машезерского сквера). До конца года с привлечением средств вышестоящих бюджетов будет реализован масштабный проект по установке фонарей в СКЗ. Ранее в Петросовет поступали многочисленные жалобы жителей на плохое освещение этих участков. В следующем году совместно с администрацией планируем усилить работу по данному направлению», - сообщил Павел Петров.

В Петросовете напомнили, что в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» устанавливались новые опоры и светильники на 12 участках дорог в микрорайонах Кукковка, Древлянка, Зарека, Голиковка, Перевалка и других. На сегодняшний день работы практически на всех из них закончены. В завершающую стадию входят мероприятия по оборудованию 70 опор на последнем из запланированных объектов - в районе Сулажгорского Кирпичного Завода. Всего по нацпроекту до конца декабря в разных районах Петрозаводска установят более 230 светоточек.

Кроме того, в городе продолжались плановые работы по модернизации и текущему содержанию существующей городской сети наружного освещения. Сотрудники МУП ПЭС производили монтаж дополнительных консолей, замену светильников на более мощные, установку дополнительных опор.

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