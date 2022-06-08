Аварийные бригады доложили о ликвидации аварии сети электроснабжения микрорайона Петрозаводска

Электроснабжение микрорайона Сулажгора в Петрозаводске, где без света оставались десятки домов, восстановлено.

Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города.

"Ул. Вологодская, ул. 8 марта, ул. Новосулажгорская, пер. Сельский, ул. Сулажгорская, ул. Мира электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее в компании «ОРЭС-Петрозаводск» пояснили, что кабель был поврежден сторонней организацией, производившей земляные работы экскаваторной техникой без согласования.

Ночью потребители были запитаны с помощью дизель-генераторных установок.