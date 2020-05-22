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Аварийные деревья продолжают сносить в Петрозаводске

Новости. Общество
16:57, 22 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Опасные растения удалят в районах Зарека, Голиковка и Кукковка, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В ближайшее время опасные растения удалят на улицах Калинина (возле домов № 28, 64 и 67), Льва Толстого (возле дома № 4), Казарменской, Лизы Чайкиной (возле дома № 10), на проспектах Александра Невского (возле домов № 4 и 6) и Комсомольском (возле дома № 2).

Ранее в районах Зарека и Голиковка удалили около 200 аварийных деревьев.

Всего же с января 2020 года в карельской столице ликвидировали более 800 опасных растений.

Ранее власти Петрозаводска высказали замечания подрядчику по поводу сноса аварийных деревьев.

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Комментарии

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кир
2020-05-22 17:08:00
Только у домов. А на тропах, где люди ходят? Нет. Два студента могли бы за неделю оцифровать все деревья. Но, нет. Людям со средневековой психологией и такой же организацией работы совсем невдомёк, что иначе и быстрее надо работать. :)
grisha
2020-05-22 18:02:14
кир, Ваши комментарии предсказуемы, Вы не интересны умному человеку.
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