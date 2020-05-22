Аварийные деревья продолжают сносить в Петрозаводске

Опасные растения удалят в районах Зарека, Голиковка и Кукковка, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В ближайшее время опасные растения удалят на улицах Калинина (возле домов № 28, 64 и 67), Льва Толстого (возле дома № 4), Казарменской, Лизы Чайкиной (возле дома № 10), на проспектах Александра Невского (возле домов № 4 и 6) и Комсомольском (возле дома № 2).

Ранее в районах Зарека и Голиковка удалили около 200 аварийных деревьев.



Всего же с января 2020 года в карельской столице ликвидировали более 800 опасных растений.

Ранее власти Петрозаводска высказали замечания подрядчику по поводу сноса аварийных деревьев.