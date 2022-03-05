Аварийные службы досрочно восстановили теплоснабжение лицея в Петрозаводске

Теплоснабжение и горячее водоснабжение Державинского лицея, отключенные из-за аварии, восстановлены.

Об этом сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Как сообщалось ранее, отключение произошло утром 8 марта.

В результате аварии также пострадали 3 дома на улицах Свирская и Луначарского.

Ожидалось, что последствия будут ликвидированы к 12.00, но это произошло раньше.