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Аварийные службы досрочно восстановили теплоснабжение лицея в Петрозаводске

Новости. Происшествия
11:19, 08 Марта 2022
фото: Мария Голубева/интернет-журнал "Лицей"

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Теплоснабжение и горячее водоснабжение Державинского лицея, отключенные из-за аварии, восстановлены.

Об этом сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Как сообщалось ранее, отключение произошло утром 8 марта.

В результате аварии также пострадали 3 дома на  улицах Свирская и Луначарского.

Ожидалось, что последствия будут ликвидированы к 12.00, но это произошло раньше.

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