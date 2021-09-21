Аварийный колодец на детской площадке в райцентре Карелии закрыли после вмешательства Следкома

В Кондопоге отремонтировали аварийный люк на детской площадке после обращения руководителя Следкома Карелии.

По информации ведомства, следственное управление СК России по Карелии обратило внимание на сообщение, опубликованное в одной из групп социальной сети, об опасном колодце на детской площадке по улице Строительной в Кондопоге.

Руководитель Следкома инициирован вопрос о принятии мер к устранению повреждений крышки люка и примыкающих соединений.

В настоящее время ремонтные работы выполнены, аварийный колодец не представляет угрозы для безопасности детей.