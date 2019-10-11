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Новости. Общество
08:20, 11 Октября 2019
фото: Законодательное собрание Карелии

Аварийный мост в поселке Карелии отремонтируют за 13 млн рублей

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Депутаты карельского парламента направили 13 млн рублей на ремонт аварийного моста в поселке Хийденсельга Питкярантского района.

По словам спикера парламента Элиссана Шандаловича, ранее в адрес карельских законодателей поступило коллективное обращение от жителей поселка, которые обратили внимание на критическое состояние переправы через реку Янисйоки и попросили оказать помощь в ремонте.

"Законодательным собранием принято решение о выделении в этом году из бюджета Карелии 10 миллионов рублей, чтобы начать ремонт моста. В следующем году - еще трех миллионов рублей. Я надеюсь, что эта проблема будет решена", - цитирует паблик "Законодательное собрание Республики Карелия" Элиссана Шандаловича.

Всего, как отметил спикер парламента, из республиканского бюджета за счет увеличения поступлений от акцизов на нефтепродукты в этом году дополнительно выделено почти 250 миллионов рублей на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения, пишут в паблике.

 

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