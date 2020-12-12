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Авиакомпания "Победа" отменила рейсы в Петрозаводск из-за неготовности навигационных баз данных

Новости. Общество
12:53, 13 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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В аэропорту "Петрозаводск" не работает система точного захода на посадку.

"Победа" отменила до конца декабря 110 рейсов в семь российских городов из-за неготовности навигационных баз данных. Более половины отмен пришлось на аэропорт в Ингушетии, где не работает система точного захода на посадку, сообщает "РБК".

Авиакомпания "Победа" отменила до конца декабря 30% рейсов в семь российских городов — Астрахань, Ижевск, Киров, Курган, Магас (Ингушетия), Петрозаводск и Ярославль. Это следует из системы бронирования авиабилетов лоукостера и сезонного расписания полетов, опубликованного на официальных сайтах аэропортов. Источник в "Победе" подтвердил РБК точность подсчетов.

По аэропортам этих семи городов в маршрутной сетке "Победы" к моменту ввода новой структуры воздушного пространства в европейской части России (начинает действовать с 3 декабря) поставщик навигационных баз данных Jeppesen не успел обновить информацию из-за "нарушения российскими авиационными властями рекомендованных сроков публикации поправок", говорилось в обращении летного директора "Победы" Дениса Петрикова к пилотам.

"Победа" решила не отменять все рейсы в семь российских городов благодаря включению в состав летных экипажей пилотов-инструкторов, которые будут помогать сажать самолеты в аэропортах, по которым не обновлены данные, "вслепую", то есть по указаниям диспетчеров и бумажным картам. Но частичной отмены рейсов было не избежать, потому что число таких полетов ограничено количеством инструкторов в штате лоукостера, говорил РБК источник в компании.

Напомним, в результате авиакатастрофы, которая произошла 20 июня 2011 года, погибли 47 человек, еще пять получили травмы различной степени тяжести. Тогда, в сложных метеорологических условиях, экипаж не смог посадить самолет и приземлился на дорогу вместо взлетной полосы.

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