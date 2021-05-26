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Авиакомпания «Северсталь» запустит дополнительный рейс из Петрозаводска в Симферополь

Новости. Общество
07:15, 27 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

Добавочные полеты лайнеров авиакомпании «Северсталь» вводятся с 6 июня по 6 сентября по воскресеньям.

По информации Минтранса Карелии, прямой рейс «Симферополь – Петрозаводск – Симферополь» будет выполняться воздушными судами Bombardier - CRJ 200.

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Вылет из аэропорта «Симферополь» в 15:30, приземление в аэропорту «Петрозаводск» в 21:55. Обратный рейс вылетает в 23:00 и прибывает в Симферополь в 02:15.

Продажа билетов уже открыта. Их можно приобрести на сайте авиакомпании. Стоимость билетов варьируется в зависимости от выбранного тарифа.

Ранее сообщалось, авиарейсы из столицы Карелии в Крым будут выполняться три раза в неделю.

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