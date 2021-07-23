«Авиалесоохрана» предупредила о возвращении аномальной жары в Карелию и риске новых лесных пожаров

Новая волна жары, которая в ближайшие дни накроет Карелию, может привести к увеличению числа лесных пожаров.

Об этом сообщили в отделе по связям c общественностью ФБУ «Авиалесоохрана».

«На Карелию наступает новая волна жары. В течение 5 дней на большей части региона температура воздуха поднимется с плюс 18-20°С до плюс 30°С и выше, что создаст дополнительные пожарные риски», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 00.00 24 июля в Карелии действовало 19 природных пожаров, что в 2 раза меньше, чем 3 дня назад. Вместе с тем, площадь возгорания увеличилась почти до 11 тыс. гектаров.