Авиаперелеты по нескольким направлениям резко подешевели этой осенью

Список авианаправлений с самым заметным снижением среднего чека возглавил маршрут Чита–Хабаровск.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений на осень. Специалисты изучили билеты,

оформленных для внутрироссийских перелетов с 1 сентября по 30 ноября. В рейтинг вошли маршруты, где снижение среднего чека за год составило от 16% до 41%.



Список авианаправлений с самым заметным снижением среднего чека возглавил маршрут Чита–Хабаровск. Средний чек здесь на 41% ниже, чем годом ранее, сократился с

8 779 до 5 202 рублей в одну сторону.



На 35–36% стали доступнее перелеты по направлениям

Самара–Минеральные Воды (снижение с 9 254 рублей до 5 938 рублей в одну сторону) и Хабаровск–Улан-Удэ (было 10 108 рублей, стало 6 573 рубля в одну сторону).



Далее в списке рекордсменов по сокращению среднего чека на осень следуют направления Москва–Казань, Москва–Ханты-Мансийск и Москва–Якутск. Средние чеки на этих маршрутах стали меньше на 29–30%.



Примерно на четверть в среднем сократились средние чеки за перелеты по направлениям Москва–Пермь, Минеральные Воды –Красноярск, Южно-Сахалинск–Хабаровск,

Петропавловск-Камчатский–Владивосток, Санкт-Петербург– Казань и Красноярск –Иркутск.



На 20–23% в среднем стало дешевле летать по направлениям Владивосток–Благовещенск, Москва–Саратов и Москва–Киров.



Средние чеки за авиабилеты по маршрутам Санкт-Петербург– Пермь, Москва–Абакан, Санкт-Петербург–Екатеринбург, Сочи– Минеральные Воды и Москва–Саранск стали меньше

на 16–19%.