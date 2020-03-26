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Авиасообщение между Петрозаводском и Москвой будет приостановлено

Новости. Общество
16:44, 27 Марта 2020
фото: © Аэропорт "Петрозаводск"
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Лоукостер "Победа" с 1 апреля приостановит все полеты, включая внутренние рейсы, до 31 мая.

"Победа" первой из всех российских авиакомпаний приняла решение о полной приостановке полетов. Такая мера, по мнению перевозчика, поможет сосредоточиться на антикризисных мерах и подготовке к возобновлению полетов. При этом перевозчик вернет пассажирам деньги за билеты только на счет в личном кабинете, их можно будет потратить на любой перелет в течение года после возобновления полетов, пишет "ТАСС".

"Лоукостер "Победа" принял решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети. Мера принята в связи с постановлением правительства РФ и продлится по 31 мая. Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов", – говорится в сообщении компании.

"Мы абсолютно солидарны с принятым правительством решением. Сейчас самое главное – это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома", – сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что хочет, чтобы самолеты из Петрозаводска в Москву летали ежедневно.

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