Авиасообщение с Египтом решили возобновить с апреля

Возобновление авиасообщения между Египтом и Россией переносится на начало апреля 2018 года.

Об этом сообщает газета "Аль-Ахрам" со ссылкой на заявление главы Egypt Air Сафуата Муслима, передает РБК. По его словам, "это связано с летним расписанием полетов", которое обычно начинает действовать с последнего воскресенья марта. Согласно летнему расписанию, с апреля перевозчик планирует совершать в Москву три рейса в неделю. Начало полетов в апреле позволит компании достичь большей заполняемости самолетов, пояснил глава Egypt Air.

Он также сообщил, что в Домодедово уже выделены стойки регистрации и выходы, через которые будет работать компания. Аналогичные меры, отметил он, приняты в терминале №2 Каирского международного аэропорта, где будет работать российский «Аэрофлот». Кроме того, планируется, что в аэропорту Египта будут работать сотрудники российских служб безопасности.

По его словам, перевозчик также ведет переговоры с российскими туркомпаниями по поводу организации туров для болельщиков на игры чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее Муслим говорил газете "Аль-Ахрам", что полеты между Каиром и Москвой могут быть возобновлены уже в феврале.

Московские аэропорты Домодедово и Шереметьево также готовились к возобновлению авиасообщения еще зимой — рейсы на Каир появились в расписании их онлайн-табло еще в середине января.

Все политические решения о возобновлении полетов между Москвой и Каиром приняты, технические вопросы улажены, сообщили РБК в Минтрансе. Ведомство "призывает все задействованные в процессе ведомства ускорить процесс возобновления полетов", отметил представитель компании.