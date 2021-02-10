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Автобусный рейс на север Карелии отменили из-за сильных морозов

Новости. Общество
07:00, 11 Февраля 2021
фото: vokzal.karelia.ru
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В целях безопасности пассажиров 11 февраля будет отменен рейс "Петрозаводск – Костомукша", сообщается в паблике Автовокзала.

Вносятся изменения в расписание маршрутов № 521 "Петрозаводск – Суоярви - Поросозеро" и № 520 "Петрозаводск – Суоярви":

- С 11 по 12 февраля рейс маршрута № 521 «Петрозаводск – Суоярви - Поросозеро», отправлением с автовокзала в Петрозаводске в 12.15 будет отменен
- С 11 по 12 февраля вводится рейс маршрута № 520 "Петрозаводск – Суоярви", отправлением с автовокзала в Петрозаводске в 12.15.

Также сообщается, что по обращению перевозчика ООО "Нордлайн", в связи с аномально низкой температурой и предстоящими морозами, в целях безопасности пассажиров 11 февраля будет отменен рейс №528Э "Петрозаводск – Костомукша".

Задать интересующие Вас вопросы, оставить заявление, жалобу или обращение можете на официальном сайте автовокзала http://avokzal.karelia.ru/

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Д.Ю
2021-02-11 09:00:03
-15 сильный мороз?
Сергей
2021-02-11 08:40:40
А про людей подумали , которым надо ехать ? Ещё морозов сильных нет , перестали работать , офигели от безнаказанности .
Гость
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