Автобусный рейс на север Карелии отменили из-за сильных морозов

В целях безопасности пассажиров 11 февраля будет отменен рейс "Петрозаводск – Костомукша", сообщается в паблике Автовокзала.

Вносятся изменения в расписание маршрутов № 521 "Петрозаводск – Суоярви - Поросозеро" и № 520 "Петрозаводск – Суоярви":

- С 11 по 12 февраля рейс маршрута № 521 «Петрозаводск – Суоярви - Поросозеро», отправлением с автовокзала в Петрозаводске в 12.15 будет отменен

- С 11 по 12 февраля вводится рейс маршрута № 520 "Петрозаводск – Суоярви", отправлением с автовокзала в Петрозаводске в 12.15.

Также сообщается, что по обращению перевозчика ООО "Нордлайн", в связи с аномально низкой температурой и предстоящими морозами, в целях безопасности пассажиров 11 февраля будет отменен рейс №528Э "Петрозаводск – Костомукша".

Задать интересующие Вас вопросы, оставить заявление, жалобу или обращение можете на официальном сайте автовокзала http://avokzal.karelia.ru/