Автобус с пассажирами врезался в автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло на пересечении улицы Антикайнена и проспекта Ленина.

В минувшую среду, 2 декабря, в 18:59 маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на на регулируемом перекрестке Ленина-Антикайнена. По сообщению ДТП ПТЗ, авария произошла, когда автомобиль совершал левый поворот на проспект Ленина. В это же время маршрутный автобус с пассажирами двигался в прямом направлении на разрешающий сигнал светофора.

От столкновения (автобус - передней стороной, легковой автомобиль - правым бортом) легковушку развернуло и отбросило на полосу встречного движения, где произошло еще одно столкновение со стоящим автомобилем.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Момент ДТП попал в объективы видеокамер компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".

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