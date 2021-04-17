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Автобус снес ограждение в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:25, 18 Апреля 2021
фото: кадр с видео
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На Ключевой автобус выехал с проезжей части и снес ограждение, ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В воскресенье, 18 апреля около 7 часов утра на перекрестке улиц Репникова и Ключевая в Петрозаводске автобус без видимых причин съехал с проезжей части дороги и снес ограждение. Совсем немного оставалось до наезда на опору уличного освещения.

Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк», его разместили в популярном сообществе ДТП Петрозаводска и Карелии.

 

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Комментарии

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udo
2021-04-18 11:42:58
Скорее всего водитель был занят телефоном. Не дозвонился в этот раз до потусторонних сил и остался живым.))
театральный критик
2021-04-18 11:37:53
У либерды есть повод про заборы поистерить :)
Гость
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