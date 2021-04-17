Автобус снес ограждение в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Ключевой автобус выехал с проезжей части и снес ограждение, ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В воскресенье, 18 апреля около 7 часов утра на перекрестке улиц Репникова и Ключевая в Петрозаводске автобус без видимых причин съехал с проезжей части дороги и снес ограждение. Совсем немного оставалось до наезда на опору уличного освещения.

Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк», его разместили в популярном сообществе ДТП Петрозаводска и Карелии.