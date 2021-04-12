Автобусные рейсы из райцентра Карелии в Леппясюрью отменены из-за размытой дороги

Власти Суоярвского района предупредили об отмене рейсов из Суоярви в Леппясюрью.

С 13 по 17 апреля отменяются пассажирские перевозки по маршруту Суоярви – Леппясюрья – Суоярви в связи с плохим состоянием дорожного полотна. Об этом пишут в официальном паблике администрации Суоярвского района.

"Возобновление пассажирских рейсов по маршруту Суоярви – Леппясюрья – Суоярви планируется с 18 апреля 2021 года. Рейс по маршруту Суоярви-Вегарус-Суоярви будет осуществлен согласно расписанию.", - пишут в паблике.

Ранее были отменены автобусные рейсы из Петрозаводска в Вологду.