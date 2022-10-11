Реклама

Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Врач назвала заболевания, которые нам грозят из-за редкой стирки полотенец
Сегодня 00:10
Умерла главный аллерголог Карелии врач Тамара Ерина
Сегодня 11:42

Автобусы и троллейбусы в Петрозаводске изменят свои маршруты из-за ремонта моста

Новости. Общество
17:07, 12 Декабря 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Власти Петрозаводска опубликовали новую схему движения общественного транспорта.

Глава столицы Карелии Владимир Любарский опубликовал на своей старнице в соцсети новую схему движения троллейбусов и автобусов, которые со 2 января будут вынуждены объезжать Путейский мост на улице Антикайнена. Мост встанет на капремонт со 2 января.

Троллейбус № 3

конечная станция «Заводская ул.» – Первомайский проспект – Московская улица – набережная Варкауса – улица Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – проспект Александра Невского – улица Луначарского – улица Радищева – улица Ригачина – конечная станция «Хлебокомбинат» – улица Чернышевского – улица Луначарского – проспект Александра Невского – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Кирова – набережная Варкауса – Московская улица – Первомайский проспект – конечная станция «Заводская ул.»;

Троллейбус № 5

конечная станция «Лыжная ул.» – улица Ровио – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Кирова – набережная Варкауса – улица Мелентьевой – улица Зайцева – конечная станция «ДСК» – улица Зайцева – улица Мелентьевой – набережная Варкауса – улица Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – улица Ровио – Лыжная улица – конечная станция «Лыжная ул.»;

Троллейбус № 8

конечная станция «Лыжная ул.» – улица Ровио – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – улица Шотмана – улица Чапаева – Лесной проспект – Лососинское шоссе – конечная станция «ул. Хейкконена» – Лососинское шоссе – Лесной проспект - улица Чапаева – улица Шотмана – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – улица Ровио – Лыжная улица – конечная станция «Лыжная ул.».

Автобус № 3

прямое направление (из Сулажгоры): по существующему маршруту до остановки «Сорокская ул.» – по Первомайскому проспекту до улицы Анохина – поворот налево на Красную улицу – поворот направо на улицу Антикайнена – далее без изменений;

обратное направление (от улицы Корабелов): по существующему маршруту до остановки «Центральный рынок» – разворот на Красную улицу – правый поворот на улицу Анохина – на перекрестке улиц Антикайнена и Ленинградской поворот налево на Первомайский проспект – далее без изменений;

Автобус № 21

прямое направление (с Кукковки): по существующему маршруту до остановки «Центральный рынок» – разворот на Красную улицу – правый поворот на улицу Анохина – на перекрестке улиц Антикайнена и Ленинградской поворот налево на Первомайский проспект – далее без изменений;

обратное направление (от ДСК): без изменений;

Автобус № 22

прямое направление (с Кукковки): без изменений;

обратное направление (от ДСК): по существующему маршруту до остановки «Сорокская ул.» – по Первомайскому проспекту до улицы Анохина – поворот налево на Красную улицу – поворот направо на улицу Антикайнена – далее без изменений;

Автобус № 27

прямое направление (с Древлянки-8): по существующему маршруту до остановки «Центральный рынок» – разворот на Красную улицу – правый поворот на улицу Анохина – на перекрестке улиц Антикайнена и Ленинградской поворот налево на Первомайский проспект – далее без изменений;

обратное направление (из Соломенного): по существующему маршруту до остановки «Сорокская ул.» – по Первомайскому проспекту до улицы Анохина – поворот налево на Красную улицу – поворот направо на улицу Антикайнена – далее без изменений;

Автобус № 29

прямое направление (с Ключевой): по существующему маршруту до остановки «Центральный рынок» – разворот на Красную улицу – правый поворот на улицу Анохина – на перекрестке улиц Антикайнена и Ленинградской поворот налево на Первомайский проспект – далее без изменений;

обратное направление (из Томиц): по существующему маршруту до остановки «Сорокская ул.» – по Первомайскому проспекту до улицы Анохина – поворот налево на Красную улицу – поворот направо на улицу Антикайнена – далее без изменений. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.12.2022, 15:27
Новый карьерный самосвал начал работать на ГОКе в Карелии
11.12.2022, 12:41
Опасное бессимптомное заболевание выявлено у 26 жителей Карелии с начала года
09.12.2022, 17:30
Глава Минтранса Карелии рассказал, куда жители республики смогут летать из Петрозаводска
08.12.2022, 12:14
Консульство Финляндии в Петрозаводске объяснило ситуацию с выдачей виз перед Новым годом
08.12.2022, 22:00
Названа самая опасная зимняя обувь
06.12.2022, 10:01
Глава Минздрава Карелии назвал препараты, которыми лучше лечить грипп

Чтиво

Сегодня 15:30
Без политики
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
Лучшему в Карелии потребительскому обществу — Петрозаводскому ГорПО 12 декабря исполнилось 64 года, и уже 35 лет им успешно руководит заслуженный работник торговли РК Борис Львович Махренский.
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
01.12.2022 12:16
Человек с другой планеты
29.11.2022 11:10
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.