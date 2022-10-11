Автобусы и троллейбусы в Петрозаводске изменят свои маршруты из-за ремонта моста

Власти Петрозаводска опубликовали новую схему движения общественного транспорта.

Глава столицы Карелии Владимир Любарский опубликовал на своей старнице в соцсети новую схему движения троллейбусов и автобусов, которые со 2 января будут вынуждены объезжать Путейский мост на улице Антикайнена. Мост встанет на капремонт со 2 января.

Троллейбус № 3

конечная станция «Заводская ул.» – Первомайский проспект – Московская улица – набережная Варкауса – улица Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – проспект Александра Невского – улица Луначарского – улица Радищева – улица Ригачина – конечная станция «Хлебокомбинат» – улица Чернышевского – улица Луначарского – проспект Александра Невского – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Кирова – набережная Варкауса – Московская улица – Первомайский проспект – конечная станция «Заводская ул.»;

Троллейбус № 5

конечная станция «Лыжная ул.» – улица Ровио – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Кирова – набережная Варкауса – улица Мелентьевой – улица Зайцева – конечная станция «ДСК» – улица Зайцева – улица Мелентьевой – набережная Варкауса – улица Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – улица Ровио – Лыжная улица – конечная станция «Лыжная ул.»;

Троллейбус № 8

конечная станция «Лыжная ул.» – улица Ровио – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – улица Шотмана – улица Чапаева – Лесной проспект – Лососинское шоссе – конечная станция «ул. Хейкконена» – Лососинское шоссе – Лесной проспект - улица Чапаева – улица Шотмана – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – улица Ровио – Лыжная улица – конечная станция «Лыжная ул.».

Автобус № 3

прямое направление (из Сулажгоры): по существующему маршруту до остановки «Сорокская ул.» – по Первомайскому проспекту до улицы Анохина – поворот налево на Красную улицу – поворот направо на улицу Антикайнена – далее без изменений;

обратное направление (от улицы Корабелов): по существующему маршруту до остановки «Центральный рынок» – разворот на Красную улицу – правый поворот на улицу Анохина – на перекрестке улиц Антикайнена и Ленинградской поворот налево на Первомайский проспект – далее без изменений;

Автобус № 21

прямое направление (с Кукковки): по существующему маршруту до остановки «Центральный рынок» – разворот на Красную улицу – правый поворот на улицу Анохина – на перекрестке улиц Антикайнена и Ленинградской поворот налево на Первомайский проспект – далее без изменений;

обратное направление (от ДСК): без изменений;

Автобус № 22

прямое направление (с Кукковки): без изменений;

обратное направление (от ДСК): по существующему маршруту до остановки «Сорокская ул.» – по Первомайскому проспекту до улицы Анохина – поворот налево на Красную улицу – поворот направо на улицу Антикайнена – далее без изменений;

Автобус № 27

прямое направление (с Древлянки-8): по существующему маршруту до остановки «Центральный рынок» – разворот на Красную улицу – правый поворот на улицу Анохина – на перекрестке улиц Антикайнена и Ленинградской поворот налево на Первомайский проспект – далее без изменений;

обратное направление (из Соломенного): по существующему маршруту до остановки «Сорокская ул.» – по Первомайскому проспекту до улицы Анохина – поворот налево на Красную улицу – поворот направо на улицу Антикайнена – далее без изменений;

Автобус № 29

прямое направление (с Ключевой): по существующему маршруту до остановки «Центральный рынок» – разворот на Красную улицу – правый поворот на улицу Анохина – на перекрестке улиц Антикайнена и Ленинградской поворот налево на Первомайский проспект – далее без изменений;

обратное направление (из Томиц): по существующему маршруту до остановки «Сорокская ул.» – по Первомайскому проспекту до улицы Анохина – поворот налево на Красную улицу – поворот направо на улицу Антикайнена – далее без изменений.