Автобусы, перевозящие группы детей, обяжут иметь проблесковые маячки

С 1 июля 2018 года автобусы, участвующие в организованной перевозке групп детей, обязаны иметь проблесковые маячки, сообщили в ГИБДД.

Постановлением Правительства РФ внесены изменения в Правила организованной перевозки группы детей автобусами.

Так, 1 июля 2018 года вступает в силу требование о движении автобусов при организованной перевозке группы детей с включенными маячками желтого или оранжевого цвета.

Обращаться в подразделения Госавтоинспекции по факту установки маячков желтого или оранжевого цвета в данном случае не требуется.

Проблесковый маячок устанавливается на крышу транспортного средства или над ней. При этом должна быть обеспечена видимость светового сигнала на угол 360 градусов в горизонтальной плоскости.

Проблесковые маячки в других местах транспортного средства (например, в салоне у лобового стекла) устанавливать не допускается. Способы установки проблескового маячка должны обеспечивать надежность его крепления на всех режимах движения и торможения транспортного средства.

Допускается установка на одно транспортное средство более одного проблескового маячка.

В случае отсутствия на автобусе при осуществлении организованной перевозки группы детей маячков желтого или оранжевого цвета предусмотрена административная ответственность.

Так, водителя ждет штраф в размере трех тысяч рублей, должностных лиц - 25 тыс. рублей, юридических лиц - 100 тысяч рублей.