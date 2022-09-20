Автобусы вновь пойдут по своим привычным маршрутам в крупном микрорайоне Петрозаводска

Ограничения движения из-за реконструкции Лососинского шоссе будут сняты с 6 октября.

Как сообщили в администрации города, 6 октября автобусы № 12, 17 и 19 вернутся к своим обычным маршрутам. В прямом направлении они будут идти так: Древлянка-7–улица Новоселов– Оборонная улица–Скандинавский проезд–Ярославская улица– Лососинское шоссе–по пути следования. В обратном направлении: по пути следования–Лососинское шоссе– Ярославская улица–Скандинавский проезд–Оборонная улица– улица Новоселов–Древлянка-7.

Маршруты трех автобусов скорректировали на прошлой неделе. Въезд и выезд с Оборонной и Ярославской улиц в сторону Лососинского шоссе был временно закрыт с 29 сентября. Причина — реконструкции Лососинского шоссе.

Также в связи с реконструкцией Лососинского шоссе с 30 сентября улица Защитников Донбасса стала продолжением главной дороги на Древлянке, переходящей из главной дороги по улице Хейкконена.