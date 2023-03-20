Автодороги на севере Карелии сделали заметнее с помощью светодиодов

На автомобильных дорогах в Беломорском районе Карелии установили светодиодное освещение.

По федеральному проекту «Безопасность дорожного движения», обустроили линии наружного освещения в границах села Сумский Посад Беломорского района, на участках автомобильных дорог «Беломорск – Сумпосад», «Сумпосад - Вирандозеро – Нюхча», «Сумпосад – вокзал» и «Сумпосад – Колежма».



Об этом говорится в сообщении паблика «Дороги Республики Карелия».



«На протяжении 6,9 километра автодорог регионального значения, проходящих через это село, установлены 219 опор освещения, произведен монтаж кронштейнов и светильников. Работы по строительству и модернизации сетей наружного уличного освещения в населенных пунктах республики ведутся ежегодно. Качественное уличное освещение обеспечивает жителям республики чувство безопасности и комфорта», - цитирует паблик слова министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергея Щебекина.



Новые линии освещения снабжены светодиодными осветительными приборами с «теплым» светом. Как показала практика, в пасмурную погоду светодиоды намного лучше освещкают дорогу.



«Для эффективного управления наружным освещением нами используется автоматизированная система», - рассказал главный инженер Управления автомобильных дорог республики Дмитрий Федоров.



В этом году также планируются работы по устройству линий освещения в поселке Салми, на участке автомобильной дороги Салми - станция Салми, в поселках Гирвас, Кутижма, Виллагора, Метчелица и Хаутаваара, на автодороге «Подъезд к ст. Хуухканмяки», на участке автомобильной дороги «Петрозаводск-Суоярви» с 16 по 19 километры и на разворотной площадке в поселке Оятевщина.