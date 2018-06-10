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Новости. Общество
16:40, 10 Июня 2018

Автоэксперт рассказал о преимуществе изношенных шин над новыми


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Автомобильный эксперт Джейсон Фенске на своем YouTube-канале Engineering Explained объяснил, какими преимуществами изношенные шины обладают в сравнении с новыми.

Эксперт отметил, что у шин с изношенным протектором лучше сцепление с дорогой, поскольку так покрышки становятся менее ребристыми и с дорожной поверхностью контактирует большая площадь резины. Однако это преимущество единственное и проявляется лишь на сухих дорогах.

По словам Фенске, для безопасного вождения на мокрых дорогах необходимо, чтобы шины были с целым протектором. Канавки, заметные на рисунке протектора, отводят воду и грязь и предотвращают скольжение по мокрой дороге. Это, в свою очередь, понижает вероятность ДТП.

Эксперт добавил, что в автомобильных гонках на сухих дорогах специально используют шины без рисунка протектора, оставляя на покрышках ровную поверхность для лучшего сцепления, пишут РИА Новости.

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