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Новости. Общество
11:56, 29 Марта 2019
фото: МВД Карелии

Автоинспектор спас замерзавших на дороге в Карелии финнов

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В Пряжинском районе полицейский помог пожилым жителям Финляндии, которые пробили сразу два колеса и чуть не замерзли на дороге в Карелии, рассказали в МВД республики.

Петр Черняев, инспектор ДПС Пряжинского района, заступил на дежурство в ночную смену и на патрульном автомобиле направлялся за напарником. Двигаясь по федеральной автодороге "Кола", инспектор заметил на обочине, вдали от населенных пунктов, автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Патрульный подъехал и поинтересовался у водителя, не нужна ли помощь – время позднее, а на улице, несмотря на весну, ощутимый мороз.

В аварийном автомобиле находились двое пожилых людей – водитель и его пассажирка, жители Финляндии.

Автопутешественники направлялись в город Петрозаводск, но в пути повредили сразу два колеса, дальнейшее движение было невозможно. К тому же топливо было на исходе и в неработающем автомобиле пенсионеры сильно замерзли.

Полицейский помог снять колеса и отвез в ближайший шиномонтаж, после чего вернулся и установил их. Зарубежные гости поблагодарили инспектора за отзывчивость и неравнодушие и продолжил свой путь.

Отзывчивость инспектора – не единичный случай. На федеральной автотрассе случиться может любая нештатная ситуация. Контролируя обстановку и обеспечивая безопасность дорожного движения, автоинспектор не оставляет без внимания ситуации, в которых люди нуждаются в помощи.

На телефон доверия МВД по Республике Карелия поступило обращение от жителя Ленинградской области, который также попал в сложную дорожную ситуацию в Пряжинском районе на автодороге "Кола". Автомобилисты проезжали мимо, никто не предложил помощи иногороднему водителю, чей фургон оказался в глубоком сугробе.

Водитель позвонил в дежурную часть Пряжинского ОМВД, объяснив, что при съезде с дороги автомобиль не поврежден, пострадавших нет, но самостоятельно выбраться из снежного плена не может.

Инспектор Петр Черняев, принявший звонок, лично выехал к месту нахождения аварийного автомобиля. Оценив на месте ситуацию, Петр организовал прибытие специальной техники, с помощью которой удалось отбуксировать автомобиль на дорогу.

Герой этих историй отметил, что водители не должны оставаться равнодушными к другим участникам движения, нуждающимся на дороге в помощи. В особом участии могут нуждаться иногородние водители, которые в чужом регионе не имеют нужных номеров телефонов и не ориентируются на местности. Помогайте друг другу и пусть ваши дороги будут безопасными!

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Комментарии

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Горожанин
2019-03-29 12:29:00
Ну а для чего еще существует ДПС, как не для таких ситуаций? Это ж тоже безопасность на дороге. Хотя мы привыкли, что их задача - ловить и штрафовать! Инспектор молодец, правильный мужик!
Беня
2019-03-29 12:20:55
Фсе, попались, голубчики, в капкан неоплатного долга :)
кир
2019-03-29 12:05:45
Финны наших солдан в окружении шестью рядами колючей проволоки обмотали и всех заморозили зимой сорокового года. И патроны не тратили.
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