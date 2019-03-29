Автоинспектор спас замерзавших на дороге в Карелии финнов

В Пряжинском районе полицейский помог пожилым жителям Финляндии, которые пробили сразу два колеса и чуть не замерзли на дороге в Карелии, рассказали в МВД республики.

Петр Черняев, инспектор ДПС Пряжинского района, заступил на дежурство в ночную смену и на патрульном автомобиле направлялся за напарником. Двигаясь по федеральной автодороге "Кола", инспектор заметил на обочине, вдали от населенных пунктов, автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Патрульный подъехал и поинтересовался у водителя, не нужна ли помощь – время позднее, а на улице, несмотря на весну, ощутимый мороз.

В аварийном автомобиле находились двое пожилых людей – водитель и его пассажирка, жители Финляндии.

Автопутешественники направлялись в город Петрозаводск, но в пути повредили сразу два колеса, дальнейшее движение было невозможно. К тому же топливо было на исходе и в неработающем автомобиле пенсионеры сильно замерзли.

Полицейский помог снять колеса и отвез в ближайший шиномонтаж, после чего вернулся и установил их. Зарубежные гости поблагодарили инспектора за отзывчивость и неравнодушие и продолжил свой путь.

Отзывчивость инспектора – не единичный случай. На федеральной автотрассе случиться может любая нештатная ситуация. Контролируя обстановку и обеспечивая безопасность дорожного движения, автоинспектор не оставляет без внимания ситуации, в которых люди нуждаются в помощи.

На телефон доверия МВД по Республике Карелия поступило обращение от жителя Ленинградской области, который также попал в сложную дорожную ситуацию в Пряжинском районе на автодороге "Кола". Автомобилисты проезжали мимо, никто не предложил помощи иногороднему водителю, чей фургон оказался в глубоком сугробе.

Водитель позвонил в дежурную часть Пряжинского ОМВД, объяснив, что при съезде с дороги автомобиль не поврежден, пострадавших нет, но самостоятельно выбраться из снежного плена не может.

Инспектор Петр Черняев, принявший звонок, лично выехал к месту нахождения аварийного автомобиля. Оценив на месте ситуацию, Петр организовал прибытие специальной техники, с помощью которой удалось отбуксировать автомобиль на дорогу.

Герой этих историй отметил, что водители не должны оставаться равнодушными к другим участникам движения, нуждающимся на дороге в помощи. В особом участии могут нуждаться иногородние водители, которые в чужом регионе не имеют нужных номеров телефонов и не ориентируются на местности. Помогайте друг другу и пусть ваши дороги будут безопасными!