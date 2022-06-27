Автоинспектор в Карелии перебинтовал водителя, заменил ему колеса и получил за это грамоту

Сотрудника ДПС, оказавшего первую помощь водителю в Кондопожском районе, наградят почетной грамотой.

Как рассказали в МВД Карелии, водитель КамАЗа, возвращавшийся домой из командировки, попал в сложную ситуацию. В Кондопожском районе на трассе Кола у большегруза лопнули два колеса. Мужчина остановился у обочины дороги и попытался их заменить, но повредил руку.

«Рядом оказался экипаж ГИБДД, который патрулировал трассу, я обратился за помощью и попросил бинт», — рассказал водитель в благодарственном письме.

Старший инспектор ДПС Сергей Политов пришел на помощь водителю: наложил пострадавшему давящую повязку, сам заменил колеса в автомобиле и помог убрать инструменты. Благодаря помощи сотрудника полиции, мужчина смог продолжить путь.

«Прошу отметить поступок неравнодушного человека, считаю, что это достойный пример, особенно для начинающих в профессии», — отметил водитель.

Старший лейтенант полиции Сергей Политов будет награжден почетной грамотой.