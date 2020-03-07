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Автоинспекторы Карелии накануне праздника остановили трех пьяных водителей

Новости. Общество
16:15, 07 Марта 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Нарушителя грозит штраф и лишение прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции Сегежи отстранили от управления автомобилями Kia и Skoda  пьяных водителей: 29-ти и 34-летнего мужчин.

В Кондопоге сотрудники ДПС отстранили от управления женщину, которая позволила себе накунуне праздника сесть за руль в состоянии опьянения. Её автомобиль отправился на специализированную стоянку.

Всем водителям за данное нарушение предстоит заплатить штраф 30 тысяч рублей и стать на полтора-два года пешеходом.

Ранее часто меняющийся цвет лица выдал наркотическое опьянение водителя в Карелии.

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