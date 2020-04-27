Автоинспекторы Карелии поймали двух пьяных водителей

Нарушителей подшофе остановили в столице Карелии и на трассе "Петрозаводск – Суоярви", сообщили в Госавтоинспекции республики.

В Петрозаводске инцидент произошел на улице Шуйская. Водитель прошел освидетельствование на месте, прибор показал степень опьянения. Однако, с результатом мужчина был не согласен и направлен на медицинское освидетельствование. Результат положительный. Автомобиль задержан и помещен на штрафную стоянку.

Второго нарушителя поймали на автодороге "Петрозаводск - Суоярви" (24 км). Водитель Шевроле так же был отстранен от управления автомобилем. Нетрезвое состояние подтверждено специальным прибором алкотестером. Автомобиль нарушителя был перемещен на штрафную стоянку.

Теперь остановленным водителям грозит в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок до двух лет. Решение примет суд.

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