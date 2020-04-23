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Пьяный водитель сбил женщину на севере Карелии

Новости. Общество
10:42, 24 Апреля 2020
фото: © Госавтоинспекция Карелии
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В Беломорске пешеход, 46-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована с места ДТП.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 23 апреля в 17:53 на перекрёстке улиц Строительной и Пашкова в Беломорске 26-летний водитель "Рено Сандеро" при прохождении правого поворота на перекрестке не справился с управлением, выехал на обочину и сбил 46-летнюю женщину. Пешеход получил травмы. Женщина попала в больницу.

Водитель, житель Беломорска, был не трезв, но пройти медосвидетельствование на состояние опьянения отказался.

В отношении молодого человека составлены административные материалы. Ему грозит наказание в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30000 рублей.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Петрозаводске кроссовер чуть не сбил пешехода, вылетев на тротуар после ДТП.

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