В Петрозаводске кроссовер чуть не сбил пешехода, вылетев на тротуар после ДТП (ВИДЕО)

Кроссовер отбросило на тротуар после столкновения с "семеркой" на проспекте Ленина, сообщает ДТП ПТЗ.

Авария с участием легкового автомобиля "ВАЗ-2107" и кроссовера "KIA Sportage" произошла сегодня в 13.53 на проспекте Ленина, у дома №19. Автомобили двигались по проспекту вниз. ДТП произошло, когда КИА совершал левый поворот во двор. В это же время ВАЗ-2107 двигался по полосе встречного движения в попутном направлении.

От столкновения кроссовер отбросило на тротуар и развернуло. Машина чуть не сбила пешехода.

В результате ДТП обошлось без жертв, транспортные средства получили механические повреждения, сообщает ДТП ПТЗ.

Момент аварии попал в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".

Ранее два человека пострадали в страшном ДТП в Петрозаводске.