Автоинспекторы Карелии устроят водителям проверку на трезвость в праздничные дни

В ближайшие выходные на дорогах республики пройдут специальные профилактические рейды, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

С 7 по 10 мая сотрудники ГИБДД проведут рейды «Контроль трезвости». Они призывают присоединиться к акции жителей республики.

«Внести свой вклад в безопасность дорожного движения может каждый. Просто сообщите сведения о нетрезвом водителе в полицию 102, 112 или в дежурную часть районного отдела полиции», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Карелии.

В ГИБДД напомнили, в 2022 году на дорогах республики автоинспекторы отстранили от управления автотранспортом более 700 водителей с признаками опьянения. 59 нарушителей, ранее привлеченные к административной ответственности за нетрезвое вождение, понесут уголовное наказание.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске за майские праздники прав лишились 14 человек.