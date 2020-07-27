Автоинспекторы остановили на трассе в Карелии пьяную женщину за рулем иномарки

Нарушительницу остановили около полуночи 27 июля, сообщили в ГИБДД Карелии.

Среди злостных нарушителей ПДД все чаще встречаются женщины.



Так, 27 июля в поселке Чална Пряжинского района около полуночи инспекторы автопатруля отстранили от управление автомобилем Kia 38-летнюю женщину (жительницу Петрозаводска), которая находилась с признаками алкогольного опьянения.



Женщина отказалась пройти медицинское освидетельствование.



Нарушительнице грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.

Напомним, на дороге Заозерье-Пиньгуба в Прионежском районе пьяная женщина попала в ДТП.