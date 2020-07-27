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Автоинспекторы остановили на трассе в Карелии пьяную женщину за рулем иномарки

Новости. Общество
12:40, 28 Июля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Нарушительницу остановили около полуночи 27 июля, сообщили в ГИБДД Карелии.

Среди злостных нарушителей ПДД все чаще встречаются женщины.

Так, 27 июля в поселке Чална Пряжинского района около полуночи инспекторы автопатруля отстранили от управление автомобилем Kia 38-летнюю женщину (жительницу Петрозаводска), которая находилась с признаками алкогольного опьянения.

Женщина отказалась пройти медицинское освидетельствование.

Нарушительнице грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.

Напомним, на дороге Заозерье-Пиньгуба в Прионежском районе пьяная женщина попала в ДТП.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Григорий Ефимович
2020-07-28 12:55:21
Как то давно, в меня врезалась женщина на Ниве-шевроле,на Лизы Чайкиной, выехав со второстепенной дороги, пыталась смыться,приехали гаишники, её знакомые, судя по всему, потому как быстро , пытались "замять",но я им сказал что она пьяная, запах был, однако составили протокол,
насчёт пьяной тишина, ну , плюнул, думаю,
хрен с ней, страховка заплатила за ремонт....
Потом про неё слышал ,что всё время пьяной ездила, но после этого инцидента за руль не садилась, испугалась, наверное, ведь следующая авария могла бы закончится и тюрьмой...
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