Автоинспекторы остановили на трассе в Карелии пьяную женщину за рулем иномарки

Нарушительницу остановили около полуночи 27 июля, сообщили в ГИБДД Карелии.
Среди злостных нарушителей ПДД все чаще встречаются женщины.
Так, 27 июля в поселке Чална Пряжинского района около полуночи инспекторы автопатруля отстранили от управление автомобилем Kia 38-летнюю женщину (жительницу Петрозаводска), которая находилась с признаками алкогольного опьянения.
Женщина отказалась пройти медицинское освидетельствование.
Нарушительнице грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.
Напомним, на дороге Заозерье-Пиньгуба в Прионежском районе пьяная женщина попала в ДТП.
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