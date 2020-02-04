Автоинспекторы Петрозаводска оштрафовали водителя, с нарушениями перевозившего ребенка

Инцидент произошел утром у школы № 38, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В ходе рейда пресечено одно нарушение правил перевозки: в автомобиле Toyota Land Cruiser пятилетняя девочка перевозилась на заднем сиденье автомобиля без детского удерживающего устройства.



Водителя, который не позаботился о безопасности своей дочки, оштрафовали на 3 тысячи рублей.



Госавтоинспекция напоминает: перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Ранее водитель в Петрозаводске подверг ребенка опасности.