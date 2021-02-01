Автоинспекторы устроят массовые проверки водителей на трассе на севере Карелии

Наряды ДПС будут работать на федеральной трассе "Кочкома – Госграница" с 15 по 28 февраля.

В течение недели на территории Костомукши и федеральной трассе А-137 "Р-21 Кола – Тикша – Костомукша – Госграница" группы нарядов ДПС проведут рейды, пишут "Новости Костомукши".

Водителей будут проверять на состояние опьянения во время управления, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и выезда на полосу встречного движения, совершение ДТП с участием детей-пассажиров и пешеходов.

Ранее сообщалось, число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Карелии уменьшилось втрое.