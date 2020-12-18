Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Карелии уменьшилось втрое

За 11 месяцев этого года пьяные водители устроили 79 аварий, в которых погиби 6 человек.

ГИБДД Карелии опубликовало статистику "пьяных" ДТП. Так, за 11 месяцев в республике водителями подшофе совершено 79 аварий, в результате которых погибли 6 человек и 100 были травмированы. В сравнении с прошлым годом, число пострадавших в этих авариях осталось прежним (100 человек), а число погибших уменьшилось с 18 до 6 человек.

Больше всего аварий пьяные водители совершили в Петрозаводске, где в 13 ДТП пострадали 16 человек и 1 погиб, а также в Прионежском районе, где в 11 ДТП пострадали 15 участников движения.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе ежедневной работы, а также во время проведения профилактических рейдов и по сообщениям граждан, ставших очевидцами нарушений пьяными водителями, пресекли почти 2000 нарушений нетрезвыми водителями.

К уголовной ответственности за пьяное вождение привлечены 270 человек, которые ранее уже понесли административное наказание за управление транспортом в состоянии опьянения.

В 66 случаях владельцы авто передали управление транспортом лицам, находящимся в нетрезвом состоянии. Наказание в виде штрафа и лишения водительских прав понесут оба нарушителя – водитель, который передал управление лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и тот кто непосредственно управлял, будучи пьяным.

Ранее пьяный водитель на "буханке" улетел в кювет на трассе в Карелии.