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Автоинспекторы в Карелии поймали водителя, который искал в лесу «закладку» с наркотиком

Новости. Криминал
09:51, 31 Августа 2021
фото: © МВД по Республике Карелия

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В Прионежском районе сотрудники ДПС задержали водителя, перевозившего наркотическое вещество, сообщили в МВД Карелии.

В минувшее воскресенье, 29 августа, инспекторы ДПС Артем Лукьяненко и Александр Драбишюс несли службу в составе автопатруля на трассе «Кола». Их внимание привлекла иномарка, оставленная возле лесополосы. Дождавшись возвращения водителя, полицейские последовали за ним, и на подъезде к Петрозаводску остановили. При проверке машины в салоне был обнаружен сверток с неизвестным веществом. Информация была сразу передана в дежурную часть отдела полиции, на место прибыла следственно-оперативная группа.

В ходе дальнейшего разбирательства 42-летний владелец машины признался, что в лесу искал «закладку» с наркотиком, который приобрел через интернет. Экспертиза подтвердила, что в свертке, изъятом полицейскими из автомобиля, находятся нарковещества синтетического происхождения общей массой более 10 граммов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На счету молодых инспекторов это уже не первый случай такого задержания. В июле в ходе патрулирования «Колы» они уже ловили водителя с наркотиками.

Ранее в Лахденпохье задержали жителя Сортавалы, который купил 200 грамм амфетамина.

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