Пожизненное лишение свободы грозит жителю Карелии, купившему наркотики

В Лахденпохье задержали жителя Сортавалы, который купил 200 грамм амфетамина, - его ждет суровое наказание, сообщили в управлении ФСБ по Карелии.

УФСБ по Карелии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Сортавалы, который, находясь в Лахденпохье, незаконно приобрел в целях последующего сбыта в Карелии психотропное вещество амфетамин массой более 200 грамм.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Управления из незаконного оборота изъяли психотропное вещество в особо крупном размере.

За данное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненного лишения свободы.

В настоящее время органами безопасности проводятся следственные действия.