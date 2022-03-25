Автоинспекторы в Петрозаводске будут ловить в субботу пьяных за рулем

В столице Карелии 26 марта пройдут массовые проверки.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 26 марта в карельской столице пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
О фактах управления автомобилей нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.
В Госавтоинспекции напомнили, что только за 2 первых месяца 2022 года инспекторы отстранили от управления 150 нетрезвых водителей — 19 из них сели пьяными за руль повторно.
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