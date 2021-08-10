Автоинспекторы в Петрозаводске остановили два незаконно усовершенствованных автомобиля

Водители транспортных средств понесут наказание, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В ходе профилактического мероприятия «Неисправный автомобиль» сотрудники отделения технадзора Госавтоинспекции Петрозаводска пресекли 2 факта управления автомобилями, в конструкцию которых были незаконно внесены изменения.

В отношении водителей составлены материалы об административном нарушении.

Ранее Госавтоинспекция Карелии рассказала об авариях, пострадавших и погибших на дорогах республики за прошедшие 7 месяцев.