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Автоинспекторы в Петрозаводске остановили два незаконно усовершенствованных автомобиля

Новости. Общество
18:00, 11 Августа 2021
фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

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Водители транспортных средств понесут наказание, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В ходе профилактического мероприятия «Неисправный автомобиль» сотрудники отделения технадзора Госавтоинспекции Петрозаводска пресекли 2 факта управления автомобилями, в конструкцию которых были незаконно внесены изменения.

В отношении водителей составлены материалы об административном нарушении.

Ранее Госавтоинспекция Карелии рассказала об авариях, пострадавших и погибших на дорогах республики за прошедшие 7 месяцев.

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