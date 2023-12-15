Автоинспекторы выйдут с проверками на улицы Петрозаводска

Сегодня, 17 декабря, в столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие.

Сегодня, 17 декабря, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие "Право на безопасность".

Автоинспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей, проведут с населением беседы об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.

В ГИБДД напомнили, что перевозить детей до 7 лет в авто можно только в удерживающих устройствах, к передним сиденьям это правило распространяется на детей до 11 лет. Нарушителям грозит штраф до 3 тысяч рублей.