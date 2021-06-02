Автоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев аварии, в которой серьезно пострадала пенсионерка

В Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев аварии на Лесном проспекте 9 марта, сообщили в ведомстве.

Девятого марта в 15.42 в районе дома № 57/1 по Лесному проспекту двадцатичетырехлетний водитель автомобиля Renault Logan не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 69-летняя пешеход с многочисленными травмами была госпитализирована в БСМП.

Очевидцев данного происшествия и всех, имеющих какую-либо информацию о ДТП, просят оказать помощь и обратиться по адресу: Петрозаводск, проезд Курганский, д. 6. каб. 315 (следственный отдел) или позвонить по телефону 73-94-01.

Напомним, в марте мы писали об этой аварии, закончившейся госпитализацией для пострадавшего пешехода.