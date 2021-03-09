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09.03.2021 12:25

Пенсионерка получила серьезные травмы, попав под иномарку на пешеходном переходе в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:41, 10 Марта 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе на Лесном проспекте.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, ДТП произошло в минувший вторник, 9 марта, в 15.42 в районе дома № 57/1 по Лесному проспекту. Двадцатичетырехлетний водитель автомобиля Renault Logan не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 68-летняя пешеход с многочисленными травмами была госпитализирована в БСМП.

Ранее в Карелии два пешехода попали под колеса автомобилей.

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Комментарии

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Бриг
2021-03-10 10:16:11
Беда с пенсионерами происходит , то собаки нападут . то под машину попадут . то с памятниками у них проблемы . Зря видно ограничения сняли . сидели бы дома .
Гость
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