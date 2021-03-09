Пенсионерка получила серьезные травмы, попав под иномарку на пешеходном переходе в Петрозаводске

Водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе на Лесном проспекте.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, ДТП произошло в минувший вторник, 9 марта, в 15.42 в районе дома № 57/1 по Лесному проспекту. Двадцатичетырехлетний водитель автомобиля Renault Logan не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 68-летняя пешеход с многочисленными травмами была госпитализирована в БСМП.

Ранее в Карелии два пешехода попали под колеса автомобилей.