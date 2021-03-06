В Карелии два пешехода попали под колеса автомобилей

Госавтоинспекция Карелии сообщила о двух наездах на пешеходов.

Как сообщают в Госавтоинспекции, в Сортавале на улице Маяковского утром 27-летний водитель "ВАЗ 21144" при движении задним ходом на прилегающей территории совершил наезд на 74-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП дама получила травмы, ей была оказана медпомощь.

Второй наезд произошел в деревне Тукса Олонецкого района. Вечером 37-летний водитель автомобиля "УАЗ" не учел дорожные и погодные условия, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего совершил наезд на 35-летнего пешехода, двигавшегося во встречном направлении посередине проезжей части дороги. Пешеход с травмами был госпитализирован в Олонецкую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что число ДТП в Карелии сократилось в 2020 году, но выросла смертность.