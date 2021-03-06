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В Карелии два пешехода попали под колеса автомобилей

Новости. Происшествия
10:17, 07 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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Госавтоинспекция Карелии сообщила о двух наездах на пешеходов.

Как сообщают в Госавтоинспекции, в Сортавале на улице Маяковского утром 27-летний водитель "ВАЗ 21144" при движении задним ходом на прилегающей территории совершил наезд на 74-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП дама получила травмы, ей была оказана медпомощь. 

Второй наезд произошел в деревне Тукса Олонецкого района. Вечером 37-летний водитель автомобиля "УАЗ" не учел дорожные и погодные условия, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего совершил наезд на 35-летнего пешехода, двигавшегося во встречном направлении посередине проезжей части дороги. Пешеход с травмами был госпитализирован в Олонецкую ЦРБ. 

Ранее сообщалось, что число ДТП в Карелии сократилось в 2020 году, но выросла смертность.

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