Число ДТП в Карелии сократилось в 2020 году, но выросла смертность

Количество ДТП в Карелии за первые 2 месяца 2020 года сократилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но почти так же выросло число погибших.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

За январь-февраль в республике произошло 65 дорожных аварий, в которых погибли 9 человек.

Больше всего жертв в этом году - в Медвежьегорском районе. Там погибли 4 человека. В Петрозаводске жертвами ДТП стали 2 человека. Смертельные аварии произошли в Лоухском и Пряжинском районах.

Вместе с тем, количество пострадавших в Карелии сократилось до 96 человек, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.