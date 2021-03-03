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Число ДТП в Карелии сократилось в 2020 году, но выросла смертность

Новости. Общество
07:25, 04 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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Количество ДТП в Карелии за первые 2 месяца 2020 года сократилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но почти так же выросло число погибших.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

За январь-февраль в республике произошло 65 дорожных аварий, в которых погибли 9 человек.

Больше всего жертв в этом году - в Медвежьегорском районе. Там погибли 4 человека.  В Петрозаводске жертвами ДТП стали 2 человека.  Смертельные аварии произошли в Лоухском и Пряжинском районах.

Вместе с тем, количество пострадавших в Карелии сократилось до 96 человек, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

 

 

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