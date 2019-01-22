Автоклубы на колесах появятся в Карелии

Культурные центры на колесах появятся в Карелии, сообщили в правительстве республики.

Не менее 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) планируется закупить в 2020 году для муниципальных районных домов культуры. Средства на их покупку будут выделены из федерального бюджета по проекту "Культурная среда".

Автоклубы позволяют проводить культурно-массовые, агитационные, зрелищные мероприятия – народные праздники, фестивали, концерты, кинопоказы, митинги и т. д. В минимальный комплект оснащения автоклуба входит сцена-трансформер, спутниковая антенна, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. Они могут разместиться на любой доступной для проезда территории – в парках, местах отдыха, на открытых зимних и летних площадках. При этом для подготовки многофункционального культурного центра к работе требуется не более 30 минут.

Основным партнером в реализации этого проекта в Министерстве культуры РФ выступает производитель автоклубов ООО "Мытищинский приборостроительный завод".

Средняя стоимость одного автоклуба – около 5 миллионов рублей. Всего же из федерального бюджета в бюджет Карелии поступит 32,9 миллиона рублей. Конкурс для домов культуры по определению получателей средств субсидии на приобретение автоклубов планируется организовать во второй половине 2019 года.

Карелия – один из первых регионов, где приобретаются автоклубы в рамках федерального проекта "Культурная среда". Проект рассчитан на 6 лет, до 2024 года. Средства на приобретение автоклубов будут выделены для 71 региона.