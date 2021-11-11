Автокран потерял колесо на оживленном перекрестке в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Отвалившееся у грузовика колесо прокатилось среди легковушек на Первомайском проспекте.

Сегодня, 11 ноября, в 9.05 на перекрестке Первомайского проспекта и улиц Ленинградская и Антикайнена произошло ДТП — во время остановки на светофоре у автокрана на шасси КАМАЗа отсоединилось переднее колесо, которое прокатилось несколько метров и остановилось, врезавшись в легковой автомобиль.

Ролик с видео, снятым на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк», был выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Ранее православный священник освятил трассу для мотокросса в Карелии.