Православный священник освятил трассу для мотокросса в Карелии

Мотоклубом в приладожском городе Сортавала руководит певчий местного храма.

В карельском поселке Хелюля состоялось освящение трассы для мотокросса, которое совершил благочинный Приладожского округа, протоиерей Андрей Бондаренко. Православный священник освятил и технику, на которой занимаются воспитанники мото-клуба «MOTO-SEM».

Как сообщил сайт Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, инициатором освящения трассы и техники выступил руководитель мото-клуба Александра Семина. Он является прихожанином и певчим Никольского храма в городе Сортавала, к которому теперь относится поселок Хелюля.