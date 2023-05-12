Автокран смял легковушку в поселке на севере Карелии (ВИДЕО)

ДТП с участием большегруза произошло в поселке Надвоицы Сегежского района Карелии.
В четверг, 25 мая, в 16.59, в поселке Надвоицы произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.
Автокран поворачивал с улицы Ленина на проспект Металлургов и на маленькой скорости помял легковушку, говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Дорожная авария попала в объектив уличной камеры компании «Ситилинк».
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