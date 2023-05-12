Автокран смял легковушку в поселке на севере Карелии (ВИДЕО)

Автокран поворачивал с улицы Ленина на проспект Металлургов и на маленькой скорости помял легковушку, говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии».



Дорожная авария попала в объектив уличной камеры компании «Ситилинк».