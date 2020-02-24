Автоледи из Карелии спрятала от таможенников продукты в запасном колесе

Нарушительницу остановили на границе, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Местную жительницу остановили на одном из пропускных пунктов в Карелии. Женщина пыталась провезти из Финляндии 8 кг животноводческой продукции. Продукты она спрятала в запасном колесе, рассказала на пресс-конференции Ольга Ларина, начальник отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и надзора управления Россельхознадзора по Карелии, Архангельской области и Ненецкому автономному округу.



Товар свыше допустимой нормы (3 кг) был возвращен в Финляндию.



Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз продуктов у петрозаводчанки не было.



Напомним, другой житель республики отличился тем, что пытался провезти через границу дождевых червей для рыбалки.