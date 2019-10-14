Автоматический полив газонов

Все, что нужно, чтобы эффективно и рационально решить проблему полива газонов, цветников или огорода на вашем дачном участке или вокруг частного дома.

Внедрение на участке системы автоматического полива позволит вам забыть о необходимости регулярного полива растений вручную и обеспечит возможность наслаждаться ухоженными газонами, красотой цветников и хорошим урожаем.

Компания "СтавленСтрой" предлагает современные высокоэффективные системы автоматического полива от проверенных производителей, а также услуги по монтажу системы на вашем участке.

Преимущества автоматической системы полива

•Равномерный, регулярный и правильный полив растений – влага поступает в виде мельчайших разбрызгивающих капель, чего вы не добьетесь с помощью шланга с насадками или лейки.

•Возможность индивидуального полива растений – можно изменять частоту и продолжительность полива определенных участков.

•Экономия воды – при автополиве расходуется в 2 раза меньше воды, чем при поливе растений вручную.

•Продолжительный срок службы системы. При грамотной установке качественные системы автоматического полива служат 15-20 лет.

•Возможность ухода за растениями во время вашего отпуска – система работает без вашего участия.

•Решение проблем перебоев с подачей воды или ее напором – накопительная емкость всегда будет наполнена водой.

•Достойный вид вашего участка – системы полива легко вписываются в ландшафтный дизайн участка, все механизмы маскируются или скрыты под землей. Ваши растения будут радовать однородной густой зеленью.

Из чего состоит система автополива?

Автоматическая система полива – это набор, включающий:

•Трубы ПНД;

•Поливочные головки (спринклеры);

•Электромагнитные клапаны;

•Пульт управления.

При необходимости могут потребоваться и вспомогательные компоненты: гидранты для подсоединения выносных шлангов (если будет необходимо осуществлять полив отдельных участков вручную), метеодатчики (если вы хотите максимально корректно настроить систему полива, с учетом погодных условий и влажности), а также насос и накопительная емкость (для обеспечения нормального давления воды).

Специалисты компании "СтавленСтрой Инженерные системы" помогут вам определиться с выбором компонентов и материалов для автоматической системы полива. Мы сможем подобрать для вас наиболее рациональный вариант оборудования, с учетом особенностей вашего участка и произрастающих на нем растений.

Монтаж системы автоматического полива

Перед началом монтажа системы автополива необходимо иметь точный план участка, дендроплан с указанием мест посадки растений и их сортов, месторасположения источника воды и точек электропитания. Важно правильно распределить спринклеры на участке – в нужном количестве и так, чтобы обеспечить полив удаленных зон. Наши специалисты бесплатно проведут все необходимые замеры и выполнят монтаж системы автополива быстро и профессионально.

Хотите попробовать свои силы и самостоятельно установить систему автополива, купленную у нас? Мы готовы проконсультировать по всем вопросам монтажа. Правильная установка оборудования для автополива – гарантия долгой и бесперебойной работы системы.

Автоматические системы полива – комфорт, экономия средств и правильный уход за растениями!

Нужна консультация по вопросам комплектующих для системы автоматического полива? Хотите заказать систему автополива "под ключ"?

Свяжитесь с "СтавленСтрой" для уточнения стоимости продукции, и вам рассчитают вашу скидку с учетом объема поставки, а также помогут с комплектацией заказа.

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