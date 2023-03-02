Автомобиль чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель даже не притормозил на пешеходном переходе на улице Чапаева, по которому шла девочка.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» разместили видео инцидента, произошедшего в минувший четверг, 2 марта, в 10.55 на пересечении улиц Чапаева и Островского. Водитель не предоставил преимущества пешеходу на «зебре». Девочка, перебегавшая по нерегулируемому переходу, чуть не оказалась под колесами автомобиля.

«Про водителя говорить нет смысла. А родителям девочки, если увидят, нужно напомнить ей, что важно убедиться, что ВСЕ машины останавливаются или дождаться, когда машин близко нет. И спокойно переходить, а не бегать», - комментируют подписчики паблика.

Ранее сообщалось, ребенок пострадал в ДТП в Карелии по вине водителя, совершавшего запрещенный обгон.