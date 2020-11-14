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Автомобиль чуть не сбил женщину с коляской на темной улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:29, 15 Ноября 2020
фото: Кадр из видео
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Трагедией для пешеходов мог закончиться переход улицы Сортавальской.

Инцидент произошел на пересечении улицы Сортавальской и Карельского проспекта.

"Неоднократно наблюдали на этом перекрестке недопонимание водителей и пешеходов. Утром и вечером дети и родители пересекают этот участок дороги, так как до следующего ближайшего пешехода идти почти целый квартал. Там нет знака "пешеходный переход", нет зебры, более того нет освещения. Сегодня чуть не сбили женщину с коляской. Более того, при переходе, водитель выехал на встречку и чуть не зацепил их. Чудом увернулась от автомобиля", - пишут в паблике ДТП ПТЗ.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

Ранее водитель-пенсионер разбился, вылетев на "встречку" на трассе в Карелии.

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