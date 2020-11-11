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Водитель-пенсионер разбился, вылетев на "встречку" на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
10:05, 12 Ноября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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ДТП, в котором один человек погиб, двое пострадали, устроил 74-летний водитель, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, в минувшую среду в 17:45 на 587 км + 543 м федеральной трассе Кола в Кондопожском районе 74-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Mazda.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил смертельные травмы. Мужчина скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи.

В автомобиле Mazda травмы получили два пассажира – 45-летний мужчина и 44-летняя женщина. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Петрозаводске таксист устроил ДТП на "встречке" с тремя пострадавшими.

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